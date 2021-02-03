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Испания поставила антирекорд по количеству туристов за последние полвека

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Europa Press

Испания поставила антирекорд по количеству туристов за последние полвека
Барселона, pixabay.com

В Испании турпоток из-за пандемии COVID-19 и последовавших ограничений в прошлом году сократился на 77,3 процента по сравнению с показателями 2019-ого, заявили в Национальном институте статистики.

В 2020 году Испания приняла 18,9 миллиона туристов. Уточняется, что последний раз менее 20 миллионов иностранцев приезжали в страну в 1969 году.

В Национальном институте статистики заметили, что чаще всего в Испанию в прошлом году прибывали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона), а также немцы (2,4 миллиона). Больше всего туристов отдохнули на Канарах, в Каталонии и Валенсии.

ЕТ

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