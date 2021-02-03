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США приостановили решение о выводе значительной части американских военных из Германии

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США приостановили решение о выводе значительной части американских военных из Германии
солдаты на фоне американского флага, pixabay.com

В среду стало известно, что новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих Соединенных Штатов Америки с территории Германии.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс 3 февраля в рамках телефонного брифинга для журналистов отметил, что  "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, который осуществлялся ранее, было решено заморозить.

Подчеркивается, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сейчас находится в процессе "тщательного пересмотра" вышеуказанного решения предыдущей администрации.

ЕТ

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