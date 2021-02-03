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Премьер-министром Киргизии стал Улукбек Марипов

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министром Киргизии стал Улукбек Марипов
Улукбек Марипов. Фото: сайт правительства Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил 41-летнего Улукбека Марипова премьер-министром страны.

3 февраля Жапаров подписал соответствующий указ о назначении на должность. Кроме этого, президент утвердил новый состав правительства. Первым вице-премьером остался Артем Новиков, который последние три месяца исполнял обязанности главы правительства.

В пресс-службе правительства Киргизии уточнили, что ранее Марипов занимал пост председателя Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря.

ДВа

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