Премьер-министром Киргизии стал Улукбек Марипов

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил 41-летнего Улукбека Марипова премьер-министром страны.

3 февраля Жапаров подписал соответствующий указ о назначении на должность. Кроме этого, президент утвердил новый состав правительства. Первым вице-премьером остался Артем Новиков, который последние три месяца исполнял обязанности главы правительства.

В пресс-службе правительства Киргизии уточнили, что ранее Марипов занимал пост председателя Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что Жапаров распорядился уволить своего пресс-секретаря.

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