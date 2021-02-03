Роухани надеется, что Байден пересмотрит политику в отношении Ближнего Востока
3 февраля 2021, 17:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани надеется, что администрация Джо Байдена пересмотрит политику США в отношении Ближнего Востока.
Иранский лидер рассчитывает, что новая администрация США придет к выводу о том, что присутствие США в регионе наносит вред безопасности.
Роухани также выступил против любого иностранного вмешательства во внутренние дела Ирака. В этой связи он вспомнил операцию США против генерала Касема Сулеймани, назвав ее «одним из наиболее вопиющих примеров».
Ранее Роухани связал проигрыш Трампа на выборах с победой Ирана в экономической войне.
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