Роухани связал проигрыш Трампа на выборах с победой Ирана в экономической войне

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15 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Хасан Роухани. Фото: сайт Кремля

Американские «ястребы», предсказавшие крах иранской экономики в краткосрочной перспективе, теперь покидают Белый дом, и их мечты не сбылись. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, провал, который почувствовал Белый дом в столкновении с Ираном после двух с половиной лет экономической войны, стал одной из причин поражения Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Сопротивление иранского народа экономической войне и санкциям США открыло великие реалии миру и всем недоброжелателям Ирана», – подчеркнул иранский лидер.

Ранее Роухани заявил о том, что Иран поставил Америку на колени.