Сенатор Пушков «вступился» за Псаки после ее конфуза в рамках брифинга

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3 февраля 2021, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков оценил конфуз пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в рамках брифинга – она перепутала Космические силы США (Space Force), созданные в 2019 году, с самолетом.

Алексей Пушков высказался "в защиту" Джен Псаки, отметив что пресс-секретарь не принизила значение Космических войск США – по словам сенатора, он просто не понимает, о чем говорит. "Не всегда, но часто", – добавил Пушков.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике также заметил, что упреки со стороны американских военных в адрес Псаки являются "чистым сексизмом", пробравшимся в руководство вооруженных сил Соединенных Штатов.