Политолог Дудчак оценил вероятность объявления импичмента Зеленскому

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3 февраля 2021, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

президент Украины Владимир Зеленский, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил информацию о том, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Раде инициирует объявление импичмента главе Украины Владимиру Зеленскому.

Эксперт полагает, что в настоящий момент не стоит говорить о том, что украинский президент уйдет с поста в связи с импичментом.

Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что существуют оговоренные в конституции Украины причины для объявления импичмента лидеру страны – чтобы применить их к Владимиру Зеленскому, придется постараться. Кроме того, по словам политолога, следует собрать достаточно большое количество голосов за такое решение, что пока вряд ли возможно.