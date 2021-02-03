Болельщикам рекомендовали отказаться от песен и речевок на Олимпиаде в Токио

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3 февраля 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Токио подготовил пособие для участников и зрителей соревнований в рамках соблюдение противоэпидемических мер безопасности.

Памятка включает в себя традиционный свод рекомендаций по поведению в условиях пандемии коронавируса. Это соблюдение гигиены и социальной дистанции, отказ от частого нахождения в местах массового скопления людей, рекомендации воздержаться от рукопожатий и объятий.

Кроме этого, зрителям предложено поддерживать спортсменов не пением или речевками, а аплодисментами. Участники Игр должны установить на своих телефонах специальное приложение, через которое необходимо будет отправлять отчеты о состоянии здоровья, сообщать планах передвижения, а также – о лицах, с кем придется контактировать.

Ранее сообщалось, что песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира.