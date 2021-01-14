Песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира

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14 января 2021, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин и С. Великая, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Легендарная советская песня «Катюша» может заменить национальный гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая в четверг, 14 января, рассказала, что за «Катюшу» было отдано большинство голосов, хотя были и другие варианты.

По словам Великой, эта песня знакома всем и ее любят дети. Окончательное решение об использовании песни примет исполком Олимпийского комитета России.

14 января текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появился на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). CAS запретил сборным командам Российской Федерации в течение двух лет использовать на международных соревнованиях национальные флаг и гимн. Также запрещено наносить национальные цвета на экипировку и писать на ней название страны.

Песню «Катюша» сочинили композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Впервые песню исполнили Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник 28 ноября 1938 года, с оркестром под управлением Кнушевицкого.