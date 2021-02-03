Власти Германии допустили введение новых санкций против России

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3 февраля 2021, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Германии, pixabay.com

В среду, 3 февраля, стало известно, что кабмин ФРГ не исключает введение новых санкций в отношении Российской Федерации после решения суда по Алексею Навальному, которого приговорили к 3,5 годам колонии.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что дальнейшие действия будут обсуждаться на уровне европейских партнеров.

Накануне суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Ему было засчитано то время, которое он провел под домашним арестом, вследствие чего оппозиционер проведет в заключении 2 года и 8 месяцев.