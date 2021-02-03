Президент Армении планирует вернуться на родину из Лондона

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3 февраля 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян вернется в Армению, чтобы продолжить политические консультации для вывода республики из кризиса.

В пресс-службе главы государства сообщают, что возвращение Саркисяна должно произойти в ближайшие дни.

Сейчас президент Армении находится в Лондоне, где продолжает лечение от коронавирусной инфекции под контролем врачей в домашних условиях и работает дистанционно.

«После возвращения на родину, Саркисян продолжит обсуждения, направленные на разрешение политического кризиса в Армении», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Армении.