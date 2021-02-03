Россия к 2030 году может стать беднее. В этом заинтересован Китай

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3 февраля 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Владимир Путин в указе «О стратегических целях на 2030 год» поставил задачу «обеспечения темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции». Но «рост доходов населения и пенсий не ниже инфляции» означает, что никакого реального роста доходов не предусматривается, потому что номинальный рост будет съеден той самой инфляцией. Получается, что в лучшем случае доходы населения к 2030 году будут на уровне провального 2020-го.

В реальности покупательная способность зарплат и пенсий через десятилетие будет меньше, чем в ушедшем году. Сам президент заявил, что спрос на нефть будет расти следующие 5 лет, причем всего на 1% в год, а с 2026 года начнет падать - правда, на 0,1% в год. То есть, по сути, признал, что эра нефти подходит к концу. Причиной же пятилетней стагнации спроса на нефть (а рост на 1% в год после падения на 9% в 2020-м — это именно стагнация на доковидном уровне), а затем и перманентного спада спроса, станет переход мирового автопарка с двигателя внутреннего сгорания на электродвигатель.

Теперь можно представить Россию через десятилетие: сырьевая экономика потерпела крушение, уровень жизни народа серьезно упал даже против 2020 года, наш ВПК находится под санкциями, которые не дают использовать в нашем оружии новые иностранные технологии и комплектующие. Итогом станет: огромное государство с развалившейся экономикой, жесточайшим расколом между властью и народом, армией, на вооружении которой стоят технологии даже не прошлого, а позапрошлого поколения.

Тем не менее, стоит отметить, что НАТО, как военная организация, по факту уже перестала существовать:

- на то, чтобы на Варшавском саммите в июле 2016 года хоть как-то отреагировать на присоединение Крыма к России и войну в Донбассе, у НАТО ушло более 2 лет,

- на то, чтобы сформировать первый из четырех (!) подлежащих отправке в страны Восточной Европы батальонов, у НАТО ушло 9 месяцев — 9 месяцев менее чем на 1000 человек,

- США вывели из Европы 90% живой силы, сократив контингент с 213 000 до 24 000, причем преимущественно обслуживающего персонала практически законсервированных баз, 100% танков, 90% авиации, 75% флота,

- армии основных европейских держав сократились: Англии — с 159 000 до 87 000 (в 1,8 раза), Германии — с 335 000 до 59 000 (в 5,5 раза), Франции — с 311 000 до 110 000 (в 3 раза).

По сути, от НАТО в Евразии осталась только Турция. А с ее помощью Азербайджан и разгромил отставшую в военных технологиях Армению всего за несколько дней. Но едва ли Турция пойдет с Россией на прямой военный конфликт.

Другое дело Китай, страна с самой большой в мире армией, вторыми в мире военными расходами, огромным современным ВПК, 3000 км общей границы с Россией... и претензией на то, чтобы заселить китайцами часть малонаселенных земель российского Дальнего Востока и интегрировать их в северо-восточный экономический регион КНР.

Экономика Китая стала слишком большой, чтобы и впредь расти темпами по 6–9% в год. Компартия готовится к такому варианту, усиливая контроль над бизнесом с тем, чтобы, когда придет время, в кратчайшие сроки и с минимальным сопротивлением принудить его поделиться прибылями с трудящимися. Вот тогда у властей Китая и появится серьезный соблазн «маленькой и победоносной». Китайская агрессия против России, которая поссорилась со всем миром, будет воспринята мировым сообществом с олимпийским спокойствием, если не со злорадством.

В Европе же, которая является главным экспортным рынком для наших углеводородов, в 2020 году случилась настоящая электромобильная революция. Доля электромобилей и подключаемых гибридов в общих автопродажах на 4 крупнейших авторынках Европы выросла за год: в Германии — с 4 до 26,7%, во Франции — с 3,1 до 19,1%, в Великобритании — с 7 до 23%, в Италии — с 1,1 до 11%.

Выталкиваемые энергопереходом с европейского рынка российские углеводороды будут находить спрос на рынке китайском, с ростом объемов экспорта все больше привязывая Россию к Китаю. Китай при необходимости, в условиях жесточайшей конкуренции на рынке нефти и газа, сможет заменить поставки из России на импорт из стран ОПЕК.