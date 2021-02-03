В Германии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
3 февраля 2021, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Минувшие 24 часа для Германии выдались нелегкими. Зафиксированы около 1 тыс. смертей и более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Точные данные озвучили в Институте Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости ковидом в ФРГ. За последние сутки в Германии зарегистрировали 975 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом и 9705 новых случаев заражения.
На данный момент общее количество случаев заражения в стране достигло 2 237 790, с подтвержденным диагнозом COVID-19 за весь период пандемии скончались 58 956 человек.
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