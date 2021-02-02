Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19
2 февраля 2021, 12:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против предоставления привилегий людям, которым были или будут сделаны прививки от COVID-19.
«Новых свобод не будет», - сообщила Меркель. Заявление канцлера Германии прозвучало на пресс-конференции в Берлине после совещания с некоторыми членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний.
Ангела Меркель отметила, что тема предоставления привилегий привитым на переговорах не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.
Канцлер Германии не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация».
«Может случиться так, что это не будет однократным процессом», - предположила Меркель.
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