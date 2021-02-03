США намерены укрепить отношения с Японией

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3 февраля 2021, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон планирует укрепить многостороннее сотрудничество с Японией, в том числе в области безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Соответcтвующий документ изучил RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Токио объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявок на проведение семинаров и/или обменов по вопросам региональной безопасности, гражданского общества и многостороннего сотрудничества в целях укрепления американо-японского альянса и обеспечения стабильности и процветания Индо-Тихоокеанского региона», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что приоритетами задачами для будущих подрядчиков являются обеспечение морской безопасности и экономического процветания, развитие гражданского общества и оказание помощи в случае стихийных бедствий. Курировать проект будет посольство США в Токио.

Ранее американский адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или с Китаем.