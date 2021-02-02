Агентство Bloomberg высоко оценило стратегию Сербии в вакцинации

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2 февраля 2021, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Вучич. Фото: сайт Кремля.

Американское агентство Bloomberg констатировало, что президент Сербии Александр Вучич вывел свою страну в лидеры Европы по объемам закупки вакцин.

Как отмечает агентство, «пример Сербии выглядит невероятным на фоне ситуации в Евросоюзе, который потерпел фиаско в области вакцинации населения». Издание пишет, что «стратегия геополитического балансирования Сербии в критический момент окупилась сполна».

«Евросоюз пообещал странам Западных Балкан 70 миллионов евро на закупку вакцин, но поставки задерживаются, и вместо того, чтобы ждать помощи от ЕС, Белград получил вакцины напрямую из Китая, России и США», - говорится в материале агентства.

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