Агентство Bloomberg высоко оценило стратегию Сербии в вакцинации
2 февраля 2021, 22:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Американское агентство Bloomberg констатировало, что президент Сербии Александр Вучич вывел свою страну в лидеры Европы по объемам закупки вакцин.
Как отмечает агентство, «пример Сербии выглядит невероятным на фоне ситуации в Евросоюзе, который потерпел фиаско в области вакцинации населения». Издание пишет, что «стратегия геополитического балансирования Сербии в критический момент окупилась сполна».
«Евросоюз пообещал странам Западных Балкан 70 миллионов евро на закупку вакцин, но поставки задерживаются, и вместо того, чтобы ждать помощи от ЕС, Белград получил вакцины напрямую из Китая, России и США», - говорится в материале агентства.
Ранее посол Франции в РФ Леви назвал условие для совместного производства «Спутник V».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.