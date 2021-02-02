В Латвии коронавирусом заразился кот

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2 февраля 2021, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В Латвии зафиксирован первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил главный инфекционист латвийского Минздрава Уго Думпис. Он отметил, что заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов выявлены антитела к новому коронавирусу.

«Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусной инфекцией выявлено у представителей этого вида», - добавил Думпис.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании и США не исключили, что животным потребуется вакцина от COVID-19.