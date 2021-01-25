Ученые из Великобритании и США не исключили, что животным потребуется вакцина от COVID-19
25 января 2021, 18:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Sky News
Ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма в Норидже и Миннесотского университета в США не исключили, что прививка от COVID-19 понадобится и домашним животным.
В исследовании, проведенном специалистами, подчеркивается, что эволюция коронавируса нового типа среди животных, за которой может последовать передача заболевания человеку, является значительным долгосрочным риском общественному здравоохранению.
Именно поэтому нельзя исключать, что для сдерживания распространения COVID-19 может потребоваться вакцинация некоторых видов домашних питомцев.
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