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Мексика заключила контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мексика заключила контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V". Фото: сайт Минпромторга РФ

Власти Мексики подписали договор на поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль.

Он заявил, что накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал соглашение, касающееся «Спутника V».

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в Аргентине, Белоруссии, Венесуэле, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, Тунисе и Объединённых Арабских Эмиратах.

Накануне министерство здравоохранения Армении также одобрило применение российской вакцины «Спутник V».

ДВа

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