Во французском Нанте мужчина с саблей ранил полицейского
2 февраля 2021, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во вторник, 2 февраля, стало известно, что в минувшую субботу мужчина, вооруженный саблей, ранил сотрудника полиции во французском Нанте. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
Отмечается, что патруль в Нанте вступил в противостояние с "чрезмерно возбужденным субъектом", у которого при себе была сабля, напоминающая средневековую – с прорезями на клинке. В процессе задержания один сотрудник полиции получил ранения бедра и области паха.
Установлено, что правоохранителей вызвали на место из-за супружеской ссоры. Сегодня нарушитель предстанет перед судом.
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