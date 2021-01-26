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Неизвестный ранил ножом нескольких человек во Франкфурте-на-Майне

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Неизвестный ранил ножом нескольких человек во Франкфурте-на-Майне
Франкфурт, pixabay.com

Во Франкфурте-на-Майне, федеральная земля Гессен, неизвестный мужчина ранил ножом нескольких человек. Согласно последней информации местной полиции, к настоящему моменту злоумышленник задержан.

Подчеркивается, что мужчина по неустановленной причине ранил нескольких прохожих. Пострадавшие были госпитализированы. Не исключено, что нападавший находился в неадекватном состоянии. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты.

Уточняется, что нападение произошло неподалеку от центрального вокзала, данный квартал известен неблагоприятной криминогенной обстановкой.

ЕТ

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