Источник сообщил о тяжелом состоянии одной из пострадавших при нападении в Стамбуле россиянок
26 января 2021, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Источник в правоохранительных органах Стамбула сообщил журналистам, что одна из пострадавших при нападении в турецком городе россиянок в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.
Отмечается, что больше всех пострадала женщина, которой злоумышленник нанес девять ножевых ранений. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако отмечают, что самый трудный период уже позади. Более того, у нее наметилась тенденция к улучшению самочувствия.
Напомним, накануне стало известно, что страдающий психическим отклонением сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал в Стамбуле с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.