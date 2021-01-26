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Источник сообщил о тяжелом состоянии одной из пострадавших при нападении в Стамбуле россиянок

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил о тяжелом состоянии одной из пострадавших при нападении в Стамбуле россиянок
скорая помощь в Турции, Xinhua

Источник в правоохранительных органах Стамбула сообщил журналистам, что одна из пострадавших при нападении в турецком городе россиянок в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что больше всех пострадала женщина, которой злоумышленник нанес девять ножевых ранений. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако отмечают, что самый трудный период уже позади. Более того, у нее наметилась тенденция к улучшению самочувствия.

Напомним, накануне стало известно, что страдающий психическим отклонением сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал в Стамбуле с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин.

ЕТ

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