ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Генконсульство РФ в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших при нападении россиян

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Генконсульство РФ в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших при нападении россиян
Стамбул, pixabay.com

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что на трех российских туристов было совершено нападение в Стамбуле. Согласно последней информации, все они в настоящий момент находятся в больнице.

В Генконсульстве уточнили, что около 20.00 по московскому времени 24 января на одной из улиц района Бешикташ произошло нападение с применением холодного оружия на троих российских туристов. Турецкий гражданин, предположительно на фоне возникшего бытового конфликта, нанес людям многочисленные ножевые ранения.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое из них находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести под наблюдением врачей, состояние третьего опасений не вызывает – его могут выписать из больницы в ближайшее время.

ЕТ

Общество

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Отечественный военный аналитик Андрей Кошкин вспомнил, как в 2014 году российский бомбардировщик Су-24 деморализовал команду эсминца «Дональд Кук». По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью