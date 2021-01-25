Генконсульство РФ в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших при нападении россиян

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25 января 2021, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стамбул, pixabay.com

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что на трех российских туристов было совершено нападение в Стамбуле. Согласно последней информации, все они в настоящий момент находятся в больнице.

В Генконсульстве уточнили, что около 20.00 по московскому времени 24 января на одной из улиц района Бешикташ произошло нападение с применением холодного оружия на троих российских туристов. Турецкий гражданин, предположительно на фоне возникшего бытового конфликта, нанес людям многочисленные ножевые ранения.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое из них находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести под наблюдением врачей, состояние третьего опасений не вызывает – его могут выписать из больницы в ближайшее время.