Источник в полиции Стамбула заявил, что подозреваемого в нападении на россиян задержали

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25 января 2021, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стамбул, pixabay.com

В Стамбуле задержали подозреваемого в вооруженном нападении на трех граждан России. Соответствующую информацию журналистам предоставил в понедельник, 25 января источник в полиции турецкого города.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех россиян. В настоящий момент две женщины и мужчина, которые пострадали в результате случившегося, находятся в больнице.

Отмечается, что по предварительным данным, подозреваемый задержан. Известно также, что он психически нездоров.

Уточняется, что пострадавшие россияне имеют вид на жительство в Стамбуле.