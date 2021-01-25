Источник в полиции Стамбула заявил, что подозреваемого в нападении на россиян задержали
25 января 2021, 17:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Стамбуле задержали подозреваемого в вооруженном нападении на трех граждан России. Соответствующую информацию журналистам предоставил в понедельник, 25 января источник в полиции турецкого города.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех россиян. В настоящий момент две женщины и мужчина, которые пострадали в результате случившегося, находятся в больнице.
Отмечается, что по предварительным данным, подозреваемый задержан. Известно также, что он психически нездоров.
Уточняется, что пострадавшие россияне имеют вид на жительство в Стамбуле.
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