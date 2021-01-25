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Вооруженный мужчина ранил трех россиян в Стамбуле

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вооруженный мужчина ранил трех россиян в Стамбуле
Стамбул, pixabay.com

В воскресенье, 24 января, вооруженный ножом мужчина напал в Стамбуле на трех граждан Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил журналистам ранее сегодня источник в полиции.

Уточняется, что происшествие случилось накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировалабе камера наблюдения.

Подчеркивается, что пострадавшие россияне были отправлены в больницу, их жизням сейчас ничто не угрожает. Нападавшего, которым, согласно некоторым данным, является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., в настоящий момент ищут сотрудники полиции Стамбула. 

ЕТ

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