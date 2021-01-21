В Подмосковье двое подростков задержаны по подозрению в подготовке нападения на школу

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21 января 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Силовики задержали в Люберецком районе Подмосковья двоих подростков, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в регионе.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники подразделения по противодействию экстремизму совместно с УФСБ в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили двух 16-летних подростков - жителей поселка Красково.

По данным источника, подростки посмотрели видео на YouTube, узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях. По признанию подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на школы в Московской области с применением разного оружия.

Один из задержанных - ученик 10-го класса одной из подмосковных школ, второй - учащийся первого курса колледжа. Силовики обнаружили у подростков два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий вместе с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маску. В отношении подростков начата проверка. В их действиях усматриваются признаки состава преступления по статьям УК РФ "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия".