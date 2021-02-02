Компания «Ив Роше» опубликовала заявление: «Мы не участвуем в политических дебатах и не комментируем ситуацию с Навальным»

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2 февраля 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ив Роше

Французская косметическая компания «Ив Роше» из-за большого количества вопросов по поводу дела Алексея Навального разместила на своем сайте ответ, в котором объяснила ситуацию.

По данным компании, дело «Олег и Алексей Навальные-Ив Роше Восток (Россия)» относится к 2012 году к местному коммерческому делу по подозрению в мошенничестве, по которому применены обычные процедуры защиты интересов компании.

Первый приговор, осуждающий братьев Навальных, был вынесен 30 декабря 2014 года, затем подтвержден Апелляционным судом Москвы в 2015 году и Верховным Судом России в 2018 году. Таким образом, дело закрыто, и вернуться к нему невозможно.

««Ив Роше» - совершенно аполитичное предприятие, мы никогда, ни в какой форме, не участвуем в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать российскую ситуацию».

Это сообщение было опубликовано на сайте фирмы в январе 2021 года.

По делу «Ив Роше» Алексею Навальному назначили 3,5 года лишения свободы условно. Этот срок истек два года назад, после чего ФСИН назначил ему испытательный срок, который истек в конце 2020 года. Но Навальный нарушал требования по явке.

Представитель УФСИН в рамках судебного заседания во вторник, 2 февраля, попросил отменить Алексею Навальному условный срок и заменить наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.