Представитель УФСИН попросил для Навального 3,5 года колонии общего режима
2 февраля 2021, 12:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Представитель УФСИН в рамках судебного заседания во вторник, 2 февраля, попросил отменить Алексею Навальному условный срок и заменить наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Согласно последней информации, предоставленной корреспондентом РИА "Новости", представитель УФСИН попросил суд отменить условное осуждение Алексея Навального, к которому его приговорил Замоскворецкий суд, и заменить его на 3 года и 6 месяцев пребывания в колонии общего режима.
Напомним, судебное заседание Симоновского суда столицы сегодня проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.
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