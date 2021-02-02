Представитель УФСИН попросил для Навального 3,5 года колонии общего режима

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2 февраля 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

суд, pixabay.com

Представитель УФСИН в рамках судебного заседания во вторник, 2 февраля, попросил отменить Алексею Навальному условный срок и заменить наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно последней информации, предоставленной корреспондентом РИА "Новости", представитель УФСИН попросил суд отменить условное осуждение Алексея Навального, к которому его приговорил Замоскворецкий суд, и заменить его на 3 года и 6 месяцев пребывания в колонии общего режима.

Напомним, судебное заседание Симоновского суда столицы сегодня проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.