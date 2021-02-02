РИА Новости ведет прямой репортаж заседания суда по делу Навального

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2 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

В Мосгорсуде началось заседание по делу Алексея Навального, арестованного в Москве при возвращении из Германии. ФСИН и Генпрокуратура хотят изменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

В зале заседаний находится супруга Навального Юлия и несколько десятков журналистов.

В начале заседания судья уточнила у адвокатов и Навального, есть ли у них отводы судье или другим участникам процесса. Они ответили, что заявлять отвод в данный момент не собираются. Навального защищают адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

По данным СМИ, полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда. По информации Интерфакса, количество задержанных у Мосгорсуда достигло нескольких десятков человек. В основном задержания проходят около ближайшего к Мосгорсуду метро «Преображенская площадь». Уточняется, что у здания Мосгорсуда были точечные задержания.

Решение суда узнаем в прямом эфире RT.