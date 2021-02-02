Генпрокуратура признала обоснованным требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный

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2 февраля 2021, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура РФ признала обоснованным требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить Алексею Навальному условный срок на реальное наказание по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и Многопрофильная процессинговая компания.

Прокуроры сегодня, 2 февраля, будут отстаивать свою позицию в суде. В сообщении Генпрокуратуры, появившемся 1 февраля, накануне заседания суда, говорится, что «противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, представление признано законным и обоснованным, прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании».

В надзорном ведомстве напомнили, что в декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении двух компаний.

По решению суда он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. В августе 2017 года Навальному продлили испытательный срок до 29 декабря 2020 года из-за того, что он неоднократно не являлся в инспекцию и трижды был привлечен к административной ответственности.

Навальный после возвращения из Германии в Россию был задержан из-за этих нарушений и арестован на месяц. В российских городах 23 и 31 января прошли несогласованные акции за Навального.

Заседание по делу о замене наказания Навальному пройдет в Мосгорсуде, а не в Симоновском суде.