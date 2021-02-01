«У нас просто большие залы», в Мосгорсуде объяснили, почему заседание по изменению меры пресечения для Навального пройдёт у них

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1 февраля 2021, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak.com

Фото: соцсети

Заседание по делу о замене условного наказания Навальному на реальное по делу «Ив Роше» пройдет в Мосгорсуде. Изначально по по ходатайству ФСИН оно должно было слушаться 2 февраля в Симоновском суде, но из-за большого числа журналистов, желающих аккредитоваться, место изменили.

«Это делается в целях соблюдения открытости и гласности судебного производства и противодействия коронавирусу. У нас просто большие залы. Прессы можем больше допустить. У нас пока информации нет по поводу количества средств массовой информации. Заявки ещё приходят»., - сообщили в пресс0службе суда.

Также там подтвердили, что Алексея Навлаьного доставят на слушание и на процессе он будет присутствовать лично.