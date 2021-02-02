В Австрии за отсутствие маски и несоблюдение дистанции увеличили штраф с 25 до 90 евро

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2 февраля 2021, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер утром во вторник, 2 февраля, заявил, что штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах на территории страны увеличен с 25 до 90 евро.

В середине января текущего года в Австрии было объявлено об увеличении минимальной дистанции между людьми до 2 метров, а с 25 января в стране стало обязательным использование маски типа FFP2.

Напомним, в минувший понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о смягчении жестких ограничительных мер с 8 февраля. Власти на определенных условиях позволили возобновить работу магазинам, музеям, зоопаркам, парикмахерским, а также аналогичным сервисам.