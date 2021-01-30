Жителей США обязали носить маски в общественном транспорте

Аргументы Недели → В мире 13+

30 января 2021, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

маска, перчатки, pixabay.com

Жителей США с понедельника, 1 февраля, обязали носить маски в общественном транспорте. Согласно последней информации, речь, в частности, идет о самолетах, поездах, такси, а также аэропортах и вокзалах.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки отметили, что требование о ношении масок в общественном транспорте защитит жителей страны и даст уверенность, что в будущем американцы смогут снова безопасно путешествовать даже в период пандемии COVID-19.

Ранее ношение масок являлось рекомендацией, а сейчас невыполнение данного требования будет расцениваться как нарушение закона.