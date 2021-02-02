Украинская цензура: «Важно, чтобы люди не думали о России хорошо»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2021, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские чиновники на своё усмотрение решают, какие книги могут причинить вред государству и населению страны. К примеру, в «Незалежную» запрещено ввозить романы Бориса Акунина, некоторые произведения Михаила Булгакова.



Глава управления разрешительной системы Гостелерадио Украины Сергей Олейник сообщил, что под запрет попадают книги, в которых поддерживается государство-агрессор. Что касается Булгакова, то его произведения находятся под запретом только от одного издательства - «Азбука-Аттикус». В предисловии к «Мастеру и Маргарите» упоминаются российские актёры Юрий Кара, Валентин Гафт, которые открыто выражали свою поддержку относительно военных действий на юго-востоке Украины. Они внесены в список людей, создающих угрозу национальной безопасности страны.



У Акунина «опасными произведениями» считаются книги по истории России. Они, по мнению украинских чиновников, транслируют имперский характер истории. Под запрет попала книга Елизаветы Дворецкой. В произведении «Ольга, княгиня воинской удачи» украинцев не устраивает эпиграф о любви к России. Чиновники взяли на себя право решать, что должны читать украинцы, а что нет. «Важно, чтобы люди не думали о России хорошо», - заключил Олейник.



