Адвокат Трампа считает, что у бывшего президента США нет шансов на объективный судебный процесс

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2 февраля 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

молоток судьи, pixabay.com

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон в рамках интервью журналистам выразил мнение, что у его подзащитного нет никаких шансов на "полный и объективный" судебный процесс.

Юрист отметил, что демократы в Сенате Конгресса США уже вынесли для себя обвинительный вердикт в отношении экс-лидера страны. Дэвид Шон подчеркнул, что проведение объективного судебного процесса невозможно, если заранее известно о пристрастности судьи и присяжных.

Адвокат Дональда Трампа также уточнил, что истинным намерением спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и остальных инициаторов импичмента является желание не позволить бизнесмену когда-либо вновь баллотироваться на пост президента. Шон заметил, что это является "пощечиной" 75 миллионам американцев, которые отдали свои голоса за Трампа.