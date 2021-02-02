Myanmar Times: пришедшие к власти в Мьянме военные закрыли авиасообщение со страной до июня
2 февраля 2021, 10:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Myanmar Times
Военные, которые в понедельник пришли к власти в Мьянме, в тот же день выпустили уведомление для пилотов, в котором сообщается, что международное авиасообщение со страной прекращено до начала июня.
В мьянманском уведомлении для пилотов подчеркивается, что до 23.59 по местному времени 31 мая 2021 года все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются.
Отмечается, однако, что аэропорты страны к настоящему моменту не получали никаких официальных распоряжений властей о прекращении полетов в другие страны, а посольства в Мьянме сообщили гражданам своих государств, что международное авиасообщение приостанавливается только до 30 апреля.
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