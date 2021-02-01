The Irrawaddy: в Мьянме военные назначили временного президента

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1 февраля 2021, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Irrawaddy

протесты в Мьянме, фото: Aung Kyaw Htet/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на армейское телевидение сообщили, что устроившие военный переворот в Мьянме назначили временно исполняющим обязанности президента страны вице-президента Мьинт Све.

В источнике говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аунг Хлайну. Кроме того, военные объясняют свое решение 418 статьей Конституции: «Если введено чрезвычайное положение, врио президента становится вице-президент». Отмечается, что в связи с нарушениями избирательного законодательства на выборах 8 ноября 2020 года и протестами против фальсификации выборов, которые начались во многих регионах Мьянмы, а также в связи с попыткой узурпации государственного суверенитета незаконным путем в стране введен режим чрезвычайного положения на один год.

Сам Мьинт Све назвал действия военных, совершивших госпереворот, конституционными, он полностью их поддерживает.

Мьинт Све - бывший генерал, представлявший военных в правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД).