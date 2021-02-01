Военные Мьянмы вводят чрезвычайное положение сроком на один год, президент страны арестован

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2021, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Данная новость связана с фальсификациями на прошедших минувшей осенью выборах в местный парламент. Президент страны и глава правящей партии, как сообщается, взяты под арест. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на мировые СМИ.



«Заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, который начал исполнять обязанности президента страны. Власть в стране, на период действия чрезычайного положения, будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. Данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах», — говорится в сообщениях СМИ, со ссылкой на заявление представителей вооруженных сил, которое транслировалось по телеканалу, связанному с армией.



Напоминаем, что накануне в Мьянме на один день была отложена инаугурация нового парламента. Причиной этого стало давление со стороны вооруженных сил, которые ставят под сомнение итоги прошедших осенью парламентских выборов.



По информации пресс-секретаря правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД) Мьо Ньинта, утром в понедельник, были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и глава НЛД Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики. Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с происходящими в Мьянме событиями.