Немецкий юрист Хайнц: большая часть среднего класса Германии имеет «серьезные проблемы» из-за локдауна
2 февраля 2021, 10:27[ «Аргументы Недели» ]
Юрист и правозащитник Маркус Хайнц во вторник спрогнозировал, какое влияние карантин в Германии окажет на экономику страны. По его словам, большая часть среднего класса уже имеет "серьезные проблемы".
Маркус Хайнц заметил, что локдаун наносит ущерб малому и среднему бизнесу. У компаний заканчиваются средства, а власти не предоставляют достаточно денег, чтобы преодолеть трудности, хотя обещают начать выплаты.
Юрист в беседе с RT отметил, что крупные компании получают большую прибыль как в Германии, так и в Соединенных Штатах Америки, особенно это касается медиакомпаний. По словам Хайнца, возможно, у трети "нормальных людей", представителей среднего класса, уже сейчас заканчиваются деньги, вследствие чего многие компании обанкротятся в ближайшие месяцы.
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