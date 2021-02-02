Немецкий юрист Хайнц: большая часть среднего класса Германии имеет «серьезные проблемы» из-за локдауна

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2 февраля 2021, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Берлин, pixabay.com

Юрист и правозащитник Маркус Хайнц во вторник спрогнозировал, какое влияние карантин в Германии окажет на экономику страны. По его словам, большая часть среднего класса уже имеет "серьезные проблемы".

Маркус Хайнц заметил, что локдаун наносит ущерб малому и среднему бизнесу. У компаний заканчиваются средства, а власти не предоставляют достаточно денег, чтобы преодолеть трудности, хотя обещают начать выплаты.

Юрист в беседе с RT отметил, что крупные компании получают большую прибыль как в Германии, так и в Соединенных Штатах Америки, особенно это касается медиакомпаний. По словам Хайнца, возможно, у трети "нормальных людей", представителей среднего класса, уже сейчас заканчиваются деньги, вследствие чего многие компании обанкротятся в ближайшие месяцы.