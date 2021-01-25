Жители Австрии с 25 января обязаны носить респираторы вместо масок

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25 января 2021, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С 25 января жители Австрии должны носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, а не обычные медицинские маски. Эту меру объявил канцлер страны Себастьян Курц.

Известно, что в настоящий момент, в Австрии зафиксировано 404 тысячи случаев заражения коронавирусом, 380 тысяч человек вылечились, 7 389 пациентов скончались.

Канцлер Австрии заявил:

«С 25 января маска FFP2 будет обязательной в определённых местах, например, в общественном транспорте и магазинах».

Помимо этого, Себастьян Курц сообщил, что 25 января в Австрии вступило в силу требование о социальной дистанции в два метра во всех общественных местах. Также он объявил о продлении локдауна в Австрии до 7 февраля. Меры обусловлены тем, что в стране обнаружен «британский» штамм COVID-19, который распространяется в два раза быстрее.

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер подчеркнул, что респиратор является более надёжным средством индивидуальной защиты. Он отметил, что такие маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям будут выдаваться бесплатно. Местные СМИ сообщают, что стоимость FFP2 составит около €1.

Ранее в стране были временно закрыты гостиницы, рестораны, музеи и библиотеки, а также ряд организаций сферы услуг. Большая часть австрийцев работает в удалённом формате, школьники обучаются дистанционно. Покинуть дом разрешается только для похода за продуктами, занятий спортом, по работе или учёбе. В Австрии введена обязательная электронная регистрация перед въездом в страну.