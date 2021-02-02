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The Daily Beast: команда Байдена заранее пыталась выяснить у журналистов их вопросы для брифингов

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Daily Beast

The Daily Beast: команда Байдена заранее пыталась выяснить у журналистов их вопросы для брифингов
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, CNP/AdMedia

Журналисты утверждают, что члены команды президента США Джо Байдена неоднократно пытались выяснить перед брифингами у аккредитованных при Белом доме корреспондентов, какие вопросы они планируют озвучить.

Источники сообщают, что сотрудники отдела коммуникаций в администрации нового американского лидера не раз старались узнать, какие вопросы журналисты намерены задавать в рамках брифингов пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что в пресс-службе Джо Байдена вышеуказанную информацию отрицать не стали, уточнив, что подобным образом команда хочет наладить отношения с прессой.

ЕТ

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