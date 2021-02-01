Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

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1 февраля 2021, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус, фото: pixabay.com

Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что контролировать пандемию можно даже с учетом мутаций коронавируса. На это указывает тот факт, что число новых случаев заболевания в мире снижается третью неделю.

И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью. Меры в области общественного здравоохранения оказались эффективными, отметил Гебрейесус.

В России за сутки 18 169 человек выздоровели от коронавируса нового типа.