В России за сутки 18 169 человек выздоровели от коронавируса нового типа

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

врач, pixabay.com

За минувшие сутки в России выписали 18 169 человек после выздоровления от коронавируса нового типа. Об этом утром в понедельник, 1 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа были выписаны 4 883 человека, в Санкт-Петербурге – 1 273, а в Московской области – 998. В общей сложности с начала пандемии выздоровели и отправились домой 3 318 173 жителя России.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 437 пациентов.