ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки 18 169 человек выздоровели от коронавируса нового типа

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки 18 169 человек выздоровели от коронавируса нового типа
врач, pixabay.com

За минувшие сутки в России выписали 18 169 человек после выздоровления от коронавируса нового типа. Об этом утром в понедельник, 1 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа были выписаны 4 883 человека, в Санкт-Петербурге – 1 273, а в Московской области – 998. В общей сложности с начала пандемии выздоровели и отправились домой 3 318 173 жителя России.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 437 пациентов.

ЕТ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью