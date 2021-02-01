В России за сутки 18 169 человек выздоровели от коронавируса нового типа
1 февраля 2021, 11:43[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России выписали 18 169 человек после выздоровления от коронавируса нового типа. Об этом утром в понедельник, 1 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа были выписаны 4 883 человека, в Санкт-Петербурге – 1 273, а в Московской области – 998. В общей сложности с начала пандемии выздоровели и отправились домой 3 318 173 жителя России.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 437 пациентов.
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