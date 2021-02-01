В России за сутки скончались 437 пациентов с COVID-19

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1 февраля 2021, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 437 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным опершатаба, в частности, за минувшие 24 часа жертвами коронавируса нового типа стал 61 пациент в Москве, 53 – в Санкт-Петербурге, 32 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России скончались 73 619 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.