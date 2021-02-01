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За сутки в России выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусом
шприц, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 1 774 (10,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 868 087 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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