За сутки в России выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусом

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1 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

шприц, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 1 774 (10,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 868 087 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.