В Кишиневском зоопарке тигр напал на сотрудника

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1 февраля 2021, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В зоопарке Кишинева тигр набросился на сотрудника, который его кормил. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в столичный Институт скорой помощи.

Сообщается, что у пострадавшего несколько ран на поверхности тела, в том числе одна глубокая в области шеи, и ему была сделана экстренная операция. 50-летний мужчина находится в реанимационном отделении. По словам очевидцев, которых допросила полиция, тигр укусил работника несколько раз.

Происшествие могло закончиться трагедией, если бы работник и зоопарка не стали стрелять из ружья, что напугало хищника, и он оставил рабочего в покое.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр чуть не съел собаку и загнал людей в кафе.