В Кишиневском зоопарке тигр напал на сотрудника

1 февраля 2021, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В зоопарке Кишинева тигр набросился на сотрудника, который его кормил. Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в столичный Институт скорой помощи.
Сообщается, что у пострадавшего несколько ран на поверхности тела, в том числе одна глубокая в области шеи, и ему была сделана экстренная операция. 50-летний мужчина находится в реанимационном отделении. По словам очевидцев, которых допросила полиция, тигр укусил работника несколько раз.
Происшествие могло закончиться трагедией, если бы работник и зоопарка не стали стрелять из ружья, что напугало хищника, и он оставил рабочего в покое.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр чуть не съел собаку и загнал людей в кафе.
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