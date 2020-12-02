В Хабаровском крае тигр чуть не съел собаку и загнал людей в кафе

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2 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото: соцсети

Очередная встреча людей с тигром произошла в Хабаровском крае. На этот раз зверь вышел из леса к придорожному кафе.

На опубликованном видео хищник пытается напасть на собаку, однако той удается вовремя убежать. Очевидец попытался прогнать тигра гудком машины, но звук зверя не напугал. Люди, которые находились рядом с кафе, смогли укрыться в заведении и не покидать его, пока тигр не вернулся в тайгу.

По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилиева, тигров привлекают бродячие собаки. А они, в свою очередь, приходят, чтобы покопаться в скоплениях мусора, оставляемых людьми. Специалист добавил, что с владельцами кафе уже проведена беседа.