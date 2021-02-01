Эрдоган предлагает начать обсуждение новой конституции Турции

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1 февраля 2021, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны.

Турецкий лидер предположил, что пришло время снова начать дискуссию о новой конституции и отметил, что скоро власти поделятся с общественностью о новым пакетом реформ, в который войдут цели и задачи.

Для того, чтобы начать работу над новым основным законом, понадобится согласие с правящим Народным альянсом.

«Текст, который появится в результате прозрачной работы, обязательно должен быть представлен народу», ­- заявил Эрдоган, не акцентируя внимания на том, что конкретно предполагается изменить в конституции.

Ранее сообщалось, что в Турции продолжаются аресты высокопоставленных отставных военных.