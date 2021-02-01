Эрдоган предлагает начать обсуждение новой конституции Турции
1 февраля 2021, 20:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своевременности дискуссии о новой конституции страны.
Турецкий лидер предположил, что пришло время снова начать дискуссию о новой конституции и отметил, что скоро власти поделятся с общественностью о новым пакетом реформ, в который войдут цели и задачи.
Для того, чтобы начать работу над новым основным законом, понадобится согласие с правящим Народным альянсом.
«Текст, который появится в результате прозрачной работы, обязательно должен быть представлен народу», - заявил Эрдоган, не акцентируя внимания на том, что конкретно предполагается изменить в конституции.
Ранее сообщалось, что в Турции продолжаются аресты высокопоставленных отставных военных.
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