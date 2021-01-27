В Турции продолжаются аресты высокопоставленных отставных военных

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27 января 2021, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкая прокуратура выдала 27 января ордера на арест четырех лиц, в том числе трех бывших высокопоставленных офицеров ВС Турции, подозреваемых в связях с «террористической сетью» (FETÖ), стоящей за попыткой госпереворота в июле 2016 года. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на газету Yeni Şafak.

Прокуратура Анкары начала расследование после того, как Национальная разведывательная организация Турции (MIT) уведомила столичное правоохранительное ведомство столицы о трех генералах в отставке и одном «тайном имаме», которые предположительно связанны с оппозиционным движением FETÖ. По данным турецкой разведки, подозреваемые поддерживали связь с другими членами «вооруженной террористической группы через таксофоны и другие средства связи в Анкаре и различных других провинциях (страны), где они служили».

Напоминаем, что власти Турции в прошлом месяце выдали ордера на арест 304 человек по обвинению в предполагаемых связях с FETÖ. Прокуратура западной провинции Измир предписала тогда полиции задержать 295 действующих военнослужащих Сухопутных войск и командования ВВС Турции. Подозреваемых обвинили в общении по таксофону с «тайными имамами», которые «являются высокопоставленными членами FETÖ».