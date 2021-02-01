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Чехия ужесточает правила въезда иностранцев в страну

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Прага

Чехия ужесточает правила въезда иностранцев в страну
Прага, фото: pixabay.com

В Чехии из-за сложной ситуации с COVUD-19 принято решение ужесточить правила въезда c 5 февраля. Они распространяются на чехов и иностранцев, которым с 30 января можно посещать страну только в случае крайней необходимости.

Если речь идет о въезжающих из стран, включенных в "оранжевый список", необходимо подтверждение о негативном тестировании на коронавирус. В случае въезда из государства из "красного списка" – еще более опасных с точки зрения заражения – обязательно еще одно PCR тестирование на ковид через 5 дней после въезда.

Гости из новой категории стран – "с весьма высокой степенью опасности заражения" должны пройти PCR тестирование в комбинации с карантином, который завершается повторным негативным PCR-тестом на ковид. После прекращения карантина приезжий должен на протяжении последующих 5 дней носить респиратор категории FFP2 и выше.

Ранее стало известно, что власти Чехии приняли решение закрыть границы для всех иностранцев. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки Ограничения будут действовать до 15 февраля.

НС

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